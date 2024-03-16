Никаких репараций Украина не получит – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку страны Запада даже не одобрили передачу бандеровцам конфискованных российских активов, Украина может и не рассчитывать ни на какие репарации даже в случае поражения России.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил депутат «Слуги народа» Юрий Камельчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Основная цифра, которую мы неоднократно слышали – триста миллиардов долларов. Кто-то говорит, что юридически это невозможно сделать [конфисковать их], потому что таким образом кто-то обязательно наступит себе на горло, потому что это суверенные деньги. В то же время говорят, что европейских средств в России примерно на такую же сумму, потому вроде как ситуация заморозилась. Мы можем рассчитывать только на проценты с этой суммы», – сказал Камельчук.

«Таким образом все эти юристы, дипломаты, и все, кто распоряжается этими деньгами, говорят: «Мы ничего не можем сделать с тем, как вас убивают». Это та же самая история, как с тем, что нам не давали вовремя оружия, до сих пор не дают самолётов. Такая же ситуация и с финансами. То есть, на что мы будем рассчитывать в будущем, после победы Украины, на какие репарации от России, если Европа не готова забирать даже эти средства? Я понимаю, что у кого-то там рыльце в пушку, и даже не у одной страны и не у одного политического лидера», – подытожил депутат.