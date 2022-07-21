«Никаких республик и украинского языка – всех в состав России» – Владлен Татарский

21.07.2022  20:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Не надо придумывать никаких автономий и республик. Все освобождённые территории должны войти в состав РФ и просто стать областями.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ополченец, военкор и волонтер Максим Фомин, известный также под псевдонимом Владлен Татарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не надо придумывать никаких автономий и республик. Все освобождённые территории должны войти в состав...

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«Надо не просто переформатировать Украину, нужно все эти территории, которые мы освободили, которые нам Бог даст, просто забирать в состав России. Не надо создавать каких-то республик, автономий. Просто будет Херсонская область, Донецкая область, Луганская область, Харьковская область.

Без всякой шизы с обучением украинским языком. Никто не запрещает говорить на украинском языке, но зачем учить. Ты что будешь читать на нём научную литературу? Какую? Что ты с ним будешь делать, кроме того, как «спивать писни» и читать заповеди Бандеры?

Ничего с этим языком сейчас не сделаешь. Английский, русский язык – это язык научных открытий, научных трудов. Зачем украинский?», – отметил он.

«Ещё Макаренков в «Педагогической поэме» писал – там все учителя украинского были скрытые, тогда он ещё говорил – петлюровцы. Бандеровцев ещё не было. Я это запомнил, потому что все эти проповедники украинского национализма начинались со школы, с учителей украинского. Поэтому всё это нужно прекращать», – объяснял Фомин.

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