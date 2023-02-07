«Никаких шагов назад»: российская система ОМС будет внедрена на новых территориях

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Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, обеспечивающий права жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на обязательное медицинское страхование, этот же документ установил правила аккредитации медиков в новых регионах.

Об этом журналистам сообщил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы признаем все те сертификаты и квалификационные категории, которые были там. Поэтому люди, которые работали там, могут абсолютно спокойно работать и ни о чем не беспокоиться. Есть срок, примерно 3 года, который необходим для прохождения аккредитации», – сказал Хубезов.

Он заверил, что все законы РФ об обороте лекарственных средств будут имплементированы в новых регионах. Также там будут создаваться территориальные фонды обязательно медицинского страхования, которые будут финансироваться из федерального бюджета и из фондов ОМС.

«Конечно, мы живем в век цифровых технологий, и те наработки, которые есть у нас по цифровой медицине, по созданию единой информационной системы здравоохранения – будут также внедрены на этой территории. Все направлено на улучшение. Никаких шагов назад сделано не будет. Все, что будет сделано, будет направлено на улучшение качества, безопасности и доступности медицинской помощи на новых территориях», – подытожил Хубезов.