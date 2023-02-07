«Никаких шагов назад»: российская система ОМС будет внедрена на новых территориях

Елена Острякова.  
07.02.2023 19:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 390
 
Дзен, Медицина, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, обеспечивающий права жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на обязательное медицинское страхование, этот же документ установил правила аккредитации медиков в новых регионах.

Об этом журналистам сообщил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, обеспечивающий права жителей ДНР, ЛНР, Херсонской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы признаем все те сертификаты и квалификационные категории, которые были там. Поэтому люди, которые работали там, могут абсолютно спокойно работать и ни о чем не беспокоиться. Есть срок, примерно 3 года, который необходим для прохождения аккредитации», – сказал Хубезов.

Он заверил, что все законы РФ об обороте лекарственных средств будут имплементированы в новых регионах. Также там будут создаваться территориальные фонды обязательно медицинского страхования, которые будут финансироваться из федерального бюджета и из фондов ОМС.

«Конечно, мы живем в век цифровых технологий, и те наработки, которые есть у нас по цифровой медицине, по созданию единой информационной системы здравоохранения – будут также внедрены на этой территории. Все направлено на улучшение. Никаких шагов назад сделано не будет. Все, что будет сделано, будет направлено на улучшение качества, безопасности и доступности медицинской помощи на новых территориях», – подытожил Хубезов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть