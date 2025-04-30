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Британское издание The Times пишет, что Европе будет сложно разместить 25 000 солдат на территории Украины для участия в силах «сдерживания» на ее территории, поскольку сами европейские армии недостаточно укомплектованы и недофинансированы, говорят источники.

В публикации утверждается что The Times «получила редкое представление о беседах между министрами обороны и военными руководителями европейских стран, когда они разрабатывали планы по созданию сил «коалиции желающих».

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В частности, британский адмирал сэр Тони Радакин, начальник британского штаба обороны, как говорят, спросил своих коллег на континенте, могут ли они собрать силы численностью 64 000 человек, чтобы направить их на Украину в случае заключения мирного соглашения.

На встрече, состоявшейся в начале этого месяца, он заявил, что Великобритания готова направить до 10 000 человек. Однако на последующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что «нет никаких шансов» достичь этой цифры, и что даже собрать 25 000 человек «будет сложно для совместных усилий», сообщил источник, посвященный в дискуссии в Брюсселе.

Министры обороны, как сообщается, выразили обеспокоенность по поводу стремления Британии к созданию 64 000 военнослужащих на встрече «коалиции желающих» 10 апреля. После встречи коалиции обсуждение продолжилось в Брюсселе с меньшей группой министров обороны, где союзники были более откровенны. Близкие союзники ясно выразили свои сомнения министру обороны Великобритании Джону Хили, и указали, что для создания сил такого размера потребуется 256 000 военнослужащих на местах в течение двух лет с учетом ротации.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене, как говорят, заявила коллегам: «У России 800 000 военнослужащих. Позвольте мне сказать вам, если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабо — это и есть слабо»

На прошлой неделе та же The Times сообщила, что Британия и Франция, скорее всего, направят учебные войска на запад Украины вместо многонациональных наземных сил для защиты ключевых городов и критически важной инфраструктуры на фоне опасений по поводу риска.

Вместо этого основное внимание в рамках обязательств по обеспечению безопасности Украины будет уделяться восстановлению и перевооружению вооруженных сил, а также защите с воздуха и моря.