Никаких шансов выжить у Украины нет – американский экономист

Максим Столяров.  
25.07.2025 20:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Из-за коррупции Украина фактически перестала существовать как государство, а её остатки служат лишь для набивания карманов чиновников.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил американский экономист Мартин Армстронг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за коррупции Украина фактически перестала существовать как государство, а её остатки служат лишь для...

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«Компьютерный прогноз по Украине показывает, что ситуация не меняется: у Украины нет ни единого шанса выжить. Как если бы в больнице монитор показал прямую линию.

То, что сейчас происходит – просто набивание карманов коррумпированных украинских политиков.

Панамские документы показывают, что Украина – самая коррумпированная страна в мире. У них больше всего политиков со скрытыми офшорными счетами, чем в любой другой стране», – сказал Армстронг.

«Они отправляют оружие в Афганистан, а его перенаправляют и продают на черном рынке. Оно оказывается прямо на улицах США. Коррупция в этом деле огромна.

И мы собираемся дать Украине еще 5 миллиардов, 10 миллиардов. Куда они денутся? Это одна гигантская черная дыра. Это не поможет им победить. Вы можете купить сколько угодно оружия, но если у вас некому стрелять, какой в нем смысл?», – возмущался он.

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