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Никаких договоренностей с Украиной быть не может – она не уполномочена принимать какие-либо решения. СВО же должно закончиться заключением нового договора о безопасности с Западом, наподобие того, что было заключено по итогам Ялтинской конференции.

Об этом в интервью российскому журналисту Анатолию Кузичеву заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны обеспечить безопасность России на десятилетия. Речь не идет о том, что это – договоренность на два-три года или очередные «Минские соглашения-8». Нет, это безопасность России глобальная, и европейская безопасность. Новая «Ялта», новые «Хельсинки», если хотите. Можно говорить о том, что это могут быть какие-то взаимные обязательства», – отметил он.

«Но очевидно, что с той властью, которая сейчас находится на Украине, никаких договоренностей быть не может по сути, потому что они, во-первых, трижды их нарушили, предыдущие, а во-вторых, у них легитимности нет, их никто не уполномочивал такие договоренности заключать», – заключил Толстой.