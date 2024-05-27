«Никаких сомнений»: российский военный о готовности стрелять в подростков и женщин в ВСУ

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 11:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1748
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У российских солдат не будет никаких сомнений или раздумий, когда перед ними окажутся 18-летние украинские военные или женщины с оружием в руках. Об этом в эфире интернет-блога PolitWera заявил командир группы воздушной разведки с позывным «Монах», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам «Монаха», когда на фронт будут мобилизованы малолетние ВСУшники или женщины, они станут такими же противниками, подлежащими ликвидации.

У российских солдат не будет никаких сомнений или раздумий, когда перед ними окажутся 18-летние...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нет, сомнений нет никаких. Понимаете, я вижу перед собой противника и понимаю, что это – противник. Он хочет меня убить. Ну тут уже или я, или он – вариантов вообще других никаких быть не может. Если этот человек не готов сдаться в плен, если этот человек неспособен выбрать жизнь, потому что за него уже подумали, гроши пообещали, пообещали «Кока-Колы» в гроб положить, картошку фри и что там у них сейчас модно, то пусть такой выбор», – заявил «Монах».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть