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23.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Никаких тысяч гробов и городских боёв» – российский политик о войне с Украиной

Новости УкраиныАнтироссийские санкции снимут тогда, когда западная граница России вернётся на свои естественные исторические рубежи....

Антироссийские санкции снимут тогда, когда западная граница России вернётся на свои естественные исторические рубежи.

Об этом в ходе дискуссии в Москве заявил сопредседатель движения «Русские демократы» Сергей Григоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, у России нет иного выхода, кроме как произвести ликвидацию украинской государственности. Потому что её сохранение является рычагом, с помощью которого может быть взломана сама наша нынешняя государственность, внутриполитическим способом…

Меня иногда спрашивают, когда закончатся санкции против России? Западные санкции закончатся ровно в тот момент, когда западная граница России придёт к своим естественным рубежам – от устья Дуная, от Измаила и от Бреста.

Когда Россия станет там, Европа поймёт, что рычага этого уже нет, давайте договариваться, торговать, определять новые международные правила. Тогда возникнет новое международное право, и Америка никуда не денется, которая уже не может заблокировать «Северный поток-2», не хочет ссориться с Германией», – заявил Григоров.

«Думаю, что вероятность силовой операции существует и в этом году, и в следующем. Другое дело, что проходят опросы граждан, и большая часть, конечно же, выступает против войны с Украиной. Но здесь надо понимать, что общественное мнение войну с Украиной воспринимает как некую фронтальную затяжную войну с большим количеством жертв», – добавил спикер.

Он пояснил, что возможная силовая операция ничего подобного не предусматривает – будет массовая сдача в плен и точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ.


«Никаких городских боёв, никаких тысяч гробов никуда не поедет. И здесь, кстати говоря, наша задача объяснять это нашему общественному мнению», – призвал Сергей Григоров.

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