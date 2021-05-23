«Никаких тысяч гробов и городских боёв» – российский политик о войне с Украиной

«Никаких тысяч гробов и городских боёв» – российский политик о войне с УкраинойНовости Украины
Антироссийские санкции снимут тогда, когда западная граница России вернётся на свои естественные исторические рубежи.
Об этом в ходе дискуссии в Москве заявил сопредседатель движения «Русские демократы» Сергей Григоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В принципе, у России нет иного выхода, кроме как произвести ликвидацию украинской государственности. Потому что её сохранение является рычагом, с помощью которого может быть взломана сама наша нынешняя государственность, внутриполитическим способом…
Меня иногда спрашивают, когда закончатся санкции против России? Западные санкции закончатся ровно в тот момент, когда западная граница России придёт к своим естественным рубежам – от устья Дуная, от Измаила и от Бреста.
Когда Россия станет там, Европа поймёт, что рычага этого уже нет, давайте договариваться, торговать, определять новые международные правила. Тогда возникнет новое международное право, и Америка никуда не денется, которая уже не может заблокировать «Северный поток-2», не хочет ссориться с Германией», – заявил Григоров.
«Думаю, что вероятность силовой операции существует и в этом году, и в следующем. Другое дело, что проходят опросы граждан, и большая часть, конечно же, выступает против войны с Украиной. Но здесь надо понимать, что общественное мнение войну с Украиной воспринимает как некую фронтальную затяжную войну с большим количеством жертв», – добавил спикер.
Он пояснил, что возможная силовая операция ничего подобного не предусматривает – будет массовая сдача в плен и точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ.
«Никаких городских боёв, никаких тысяч гробов никуда не поедет. И здесь, кстати говоря, наша задача объяснять это нашему общественному мнению», – призвал Сергей Григоров.
Спасибо!
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