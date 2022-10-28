«Никаких упаднических настроений – ждём наступления»: Бойцы СВО получили помощь из тыла

28.10.2022  15:44 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Почти три тонны гуманитарной помощи, собранной жителями РФ, переданы бойцам воюющего в зоне СВО батальона «Ветераны России».

В рамках акций «Подари тепло Защитнику Отечества» и «Письмо солдату» фронтовики получили как теплые вещи, так и генераторы, газ, обувь, палатки, медикаменты продукты питания и многое другое.

Почти три тонны гуманитарной помощи, собранной жителями РФ, переданы бойцам воюющего в зоне СВО...

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Как сообщил «ПолитНавигатору» сопровождавший доставку глава общественного движения «Ветераны России», участник боевых действий Ильдар Резяпов, у бойцов на передовой позитивный настрой.

«Конечно, нужна поддержка. Да, есть государственные ресурсы, но сегодня гражданское общество должно быть солидарно с военными.

Я являюсь ветераном боевых действий, прекрасно понимаю и отдаю себе отчет, как человек, видевший войну, хочу сказать о настрое наших Вооруженных сил, добровольческих подразделений – лично то, что я увидел – это воинское братство, многонациональность подразделений.

Особо хочу подчеркнуть 60-й батальон «Ветераны России», – довольно сплоченный батальон. Там и осетины, и башкиры, и татары, и русские, и чуваши – все ребята там настроены на победу. Я не видел никаких упаднических настроений среди них.

Мы надеемся, что с назначением командующим СВО генерала Суровикина ситуация на фронте поменяется, и уже видим определенные удары», – заявил Резяпов.

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