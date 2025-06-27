«Никаких уступок Москве: Украина должна спасать нас и ослаблять Россию» – эксперт RAND Corporation

Елена Острякова.  
27.06.2025 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 749
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Россия слишком быстро восстанавливается от потерь, поэтому Запад должен всячески поддерживать Украину, которая единственная во всей Европе способна измотать своего соседа.

Об этом исследователь политики в области обороны и безопасности RAND Corporation Майкл Сесайр заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия слишком быстро восстанавливается от потерь, поэтому Запад должен всячески поддерживать Украину, которая единственная...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наши союзники в Европе, включая руководителей разведки, сделали ряд оценок, в которых говорится, что впечатляющие восстановительные способности России вероятно могут быть использованы против государств НАТО в течение 5-10 лет. Мы все должны об этом помнить. Украина – это страна, которая показала себя боеспособной, сильной и стойкой и выдержала нечто невообразимое и во многих случаях превосходила русских при скудной поддержке со стороны мира. Поэтому есть все основания сотрудничать с украинцами и делать все возможное, чтобы российская агрессия не распространилась на другие страны Европы», – вещал Сесайр.

Поэтому он считает, что финальное мирное соглашение не должно содержать никаких уступок России.

«Россия ясно дала понять, что ее намерения в отношении Украины весьма максималистские. С начала полномасштабного вторжения она не отказалась ни от одного из своих требований. Они направлены на то, чтобы Украина не смогла существовать как суверенное независимое государство. Это можно отнести к плохим условиям. В переговорах, в которых участвовала Россия, она вновь выдвинула эти максималистские требования. Это является препятствием для Украины и стратегически должно быть препятствием для США», – рассуждал Сесайр.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить