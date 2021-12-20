«Никаких уступок Москве» – Зеленский, Дуда и Науседа выступили с антироссийскими речами

20.12.2021  20:41 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Литва, Общество, Политика, Польша, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Украина, Польша и Литва солидарны друг с другом в антироссийской политике и согласны совместно осуждать Москву и Минск.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга по итогам встречи со своими польским и литовским коллегами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, Польша и Литва солидарны друг с другом в антироссийской политике и согласны совместно...

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«Важной темой наших переговоров стал миграционный кризис, который продолжается на границах ЕС и Белоруссии. В её оценках мы солидарны с нашими польскими и литовскими партнёрами. Для противодействия любым попыткам повторить такой же сценарий на Украине мы активно укрепляем свою границу.

Другим элементом этой гибридной войны является эскалация на временно оккупированной территории и на границах Украины. Я детально рассказал о наших мирных инициативах в рамках Трёхсторонней контактной группы, Минского заседания, готовности для диалога организовать встречу в Нормандском формате. Поддержка для нас очень важна», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что между тремя странами налаживается сотрудничество силовых ведомств.

«Мы едины в том, что Люблинский треугольник является не только перспективным, но и действующим региональным форматом», – добавил президент и напомнил о совместных военных учениях.

Он отметил, что по итогам встречи была подписана декларация, которая фиксирует поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО, борьбу с «российской агрессией».

«Наша общая задача – сдержать угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто мы понимаем, насколько остро стоит потребность консолидировать наши общие усилия, насколько необходимо единство. Украина вместе с нашими друзьями активно работает над объединением мирового сообщества вокруг идей безопасности», – сказал Зеленский.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил, что необходимо избегать любых уступок России.

«Я против любой политики уступок касательно России. Именно Россия должна прекратить те действия, которые совершала в последнее время. В 2008 году – нападение на Грузию, в 2014 – на Украину. Сейчас Россия оккупировала часть грузинской и украинской территории.

Когда мы задаёмся вопросом, кто должен поступиться, то ясно, что Россия должна сделать шаг назад», – призвал польский президент.



С агрессивной русофобской речью выступил и глава Литвы Гитанас Науседа.

«У нас есть простой и чёткий сигнал – последствия для России будут очень тяжёлыми. И все попытки нарисовать новые «красные линии» будут неприемлемыми в XXI столетии в Европе.

Европа имеет очень плохой опыт и мы пережили плохие последствия XX столетия после пакта Молотова-Риббентропа, мы заплатили очень высокую цену нашей независимости. И невозможно, чтобы это повторилось и в нынешнем столетии», – вещал Науседа.



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