Совершенно непонятно, зачем Украине президентские выборы, если русские их всё равно никогда не признают.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский антироссийкий пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Напоминаю, выборы – это внутреннее дело Украины. Если закон о военном положении запрещает выборы, то он и запрещает. Выборы состоятся тогда, когда они не будут запрещены законом. Я думаю, что подавляющее большинство украинских граждан поддерживает меня в этом очевидном тезисе.

Не может быть нелегитимных выборов в обход законов, не может быть выборов в «Дие». Это просто полная галиматья! Мы не должны проводить выборы, потому что этого хотят русские! Тем более, русские не признают никаких выборов в «Дие» и просто продолжают рассказывать свои сказки о нелегитимности Зеленского», – рассуждал русофоб.

«Если мы признаём Зеленского легитимным, зачем нам совершать какие-то движения, которые в принципе могут обнулить эту легитимность для нас и не создать ничего для наших врагов? Что за фигня?!», – возмущался Портников.

