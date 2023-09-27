«Никаких высоких технологий»: США отдадут послевоенную Украину в кормление агрохолдингам

Вадим Москаленко.  
27.09.2023 13:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сельское хозяйство, США, Украина


Назначения США и царящие в Вашингтоне настроения свидетельствуют, что даже в случае победы над Россией Запад нее позволит Киеву развивать производство и высокие технологии, а Украина будет отведена под заработок ТНК.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначения США и царящие в Вашингтоне настроения свидетельствуют, что даже в случае победы над...

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«США назначили опытного аудитора Роберта Сторча, он хорошо знает Украину. Это будет очень серьёзный механизм контроля за использованием денег налогоплательщиков США», – сказал Матвиенко.

«Также Пенни Прицкер назначена шефом от США по восстановлению Украины. К этому надо присматриваться очень тщательно, потому что мои контакты с нашими партнёрами говорят, что нас снова пытаются загнать в аграрный сегмент мировой экономики. А нам надо думать о восстановлении высокотехнологичных производств», – добавил эксперт.

 

 

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