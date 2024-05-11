Никакое наступление на Херсонщине невозможно, – Бутусов

Анатолий Лапин.  
11.05.2024 12:00
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия не сможет провести никакое наступление на Херсонском направлении. Для этого ей нужно было бы иметь превосходство над Россией и строить мощные переправы через Днепр.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандист Юрий Бутусов. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия не сможет провести никакое наступление на Херсонском направлении. Для этого ей нужно...

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«На Херсонском направлении никакие наступления невозможны. Мы ведем там ограниченные действия в районе села Крынки и больше в принципе там невозможно ничего сделать. Даже в самих Крынках, если честно, очень сложно держаться и большой вопрос – зачем мы там держимся, большой вопрос, надо ли это делать. Почему – потому что объективные причины. Огромная река Днепр не дает возможности проводить любые действия. Потому, чтобы переправляться через Днепр, нужно иметь, в первую очередь, значительное преимущество в силах перед россиянами в целом на фронте, нужно иметь мощную систему ПВО, которая может отбивать атаки российской авиации, преимущество в боеприпасах, в пехоте и строить мощные паромные переправы, мосты через Херсон. Вы сами понимаете, что давайте будем реалистами», – заявил Бутусов.

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