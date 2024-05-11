Никакое наступление на Херсонщине невозможно, – Бутусов

Украинская армия не сможет провести никакое наступление на Херсонском направлении. Для этого ей нужно было бы иметь превосходство над Россией и строить мощные переправы через Днепр.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандист Юрий Бутусов. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«На Херсонском направлении никакие наступления невозможны. Мы ведем там ограниченные действия в районе села Крынки и больше в принципе там невозможно ничего сделать. Даже в самих Крынках, если честно, очень сложно держаться и большой вопрос – зачем мы там держимся, большой вопрос, надо ли это делать. Почему – потому что объективные причины. Огромная река Днепр не дает возможности проводить любые действия. Потому, чтобы переправляться через Днепр, нужно иметь, в первую очередь, значительное преимущество в силах перед россиянами в целом на фронте, нужно иметь мощную систему ПВО, которая может отбивать атаки российской авиации, преимущество в боеприпасах, в пехоте и строить мощные паромные переправы, мосты через Херсон. Вы сами понимаете, что давайте будем реалистами», – заявил Бутусов.