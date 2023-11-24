Никакое оружие не поможет Украине пройти российскую оборону – Арестович

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Даже если Запад поставит все, что просит Украина, то ВСУ не смогут добиться результата и преодолеть российскую оборону.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из РФ российского либерального журналиста Евгения Киселева, обслуживающего интересы украинской пропаганды, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, ВС РФ выстроили эффективные линии обороны и продолжают их усиливать и увеличивать.

«Поставка вооружений и подготовка личного состава к их применению – это где-то девять месяцев. Даже если сейчас нам пачками начнут передавать по три бригадных комплекта в месяц, что технически и политически невозможно вообще, но представим себе, что где-то они открыли закрома. Мы от освобождения Херсона до начала контрнаступления прошло семь месяцев», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«Вот от шести до девяти месяцев должны готовиться ВСУ к новому масштабному контрнаступлению. Что будут делать ВС России в это время? Они будут закапываться. Сейчас четвертую линию строят уже – там, где было три. К тому моменту, когда мы начнем контрнаступление, их будет девять, этих линий. И никакие F-16 и все прочие ATACMS не позволят нам пройти эту линию эффективно», – заявил Арестович.