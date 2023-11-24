Никакое оружие не поможет Украине пройти российскую оборону – Арестович

Анатолий Лапин.  
24.11.2023 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже если Запад поставит все, что просит Украина, то ВСУ не смогут добиться результата и преодолеть российскую оборону.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из РФ российского либерального журналиста Евгения Киселева, обслуживающего интересы украинской пропаганды, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Запад поставит все, что просит Украина, то ВСУ не смогут добиться результата...

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По мнению Арестовича, ВС РФ выстроили эффективные линии обороны и продолжают их усиливать и увеличивать.

«Поставка вооружений и подготовка личного состава к их применению – это где-то девять месяцев. Даже если сейчас нам пачками начнут передавать по три бригадных комплекта в месяц, что технически и политически невозможно вообще, но представим себе, что где-то они открыли закрома. Мы от освобождения Херсона до начала контрнаступления прошло семь месяцев», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«Вот от шести до девяти месяцев должны готовиться ВСУ к новому масштабному контрнаступлению. Что будут делать ВС России в это время? Они будут закапываться. Сейчас четвертую линию строят уже – там, где было три. К тому моменту, когда мы начнем контрнаступление, их будет девять, этих линий. И никакие F-16 и все прочие ATACMS не позволят нам пройти эту линию эффективно», – заявил Арестович.

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