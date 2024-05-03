Никакое американское оружие уже не поможет устоять Украине, у которой закончились мотивированные люди.

Об этом на канале киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США говорят продержаться ещё полтора года, и потом Россия треснет. Но продержаться на чём? На оружии, без людей? В Афганистане оружия было в четыреста, если не в тысячу раз больше, чем у Талибана. И где армия Афганистана?

Если не будет мотивированной армии – никакое оружие не поможет. То, как они дают нам это оружие, приносит только проблемы – просто выбиваются мотивированные люди, а потом уже – кого ни мобилизуй… С любым супероружием воюет человек, пехота», – тараторил Карась.