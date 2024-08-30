Никакое западное оружие не разрушит единство русских – американский стратег

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 11:33
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия


Только сумасшедший может верить в то, что поставки Украине какого-либо западного оружия и удары им вглубь территории России приведут к тому, что русские восстанут и свергнут власть.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только сумасшедший может верить в то, что поставки Украине какого-либо западного оружия и удары...

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«Это совсем другая сила сейчас. Россия – это другое население, российское общество более сплочено, чем когда-либо. Каждый, кто думает, что применение любого оружия против российского населения окажет положительное влияние на свержение кого-то вроде Путина, они сумасшедшие.

Во всяком случае такого рода вещи еще больше сблизят правительство и население. Вот что сейчас происходит в России», – заявил Макгрегор.

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