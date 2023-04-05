«Никакого Достоевского»: Зе-офис анонсировал зачистку всего русского в Крыму

В Крыму следует искоренить все русское, а всех несогласных депортировать с полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемому Госдепом США «Радио Свобода» заявил советник главы офиса президента Украины, один из главных спикеров киевского режима Михаил Подоляк.

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«Мы должны там [в Крыму] полностью закрыть все, что касается русского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство. Мы не должны вести диалог о том, имеет ли право человек использовать русский язык или нет. Дома, пожалуйста, используй, но это не инструмент давления, это не инструмент протеста, это не инструмент шантажа», – сказал Подоляк.

Он говорит, что Россия для Украины навсегда останется историческим врагом, угрожая, что никто в Крыму не будет иметь права диктовать «я хочу читать современную русскую литературу», Достоевского, Есенина, «хочу разговаривать по-русски», «ходить на русские фильмы».

По его словам, если кто-то в Крыму не захочет жить по законам и правилам Украины, то он должен будет покинуть полуостров, но сначала нужно «будет разобраться с предателями».

При этом он признал, что в Крыму «вычищать русский мир будет трудно», но это нужно делать, чтобы «Крым понял – никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом своем статусе».

«Это будет деблокада обширной территории, на которой русские очень и очень вкладывались в пропаганду, в уничтожение всего украинства. И вообще – Россия это ведь не страна, которая производит конкурентность, демократию или свободу. Это страна лагерь. Она все это запрещает. Нам придется все это чистить и достаточно тяжело», – добавил глава офиса президент Украины.

Он считает, что «будет тяжелый период для Крыма».

«Здесь не должно быть этого «а может быть, это же наши люди, может быть надо с ними о чем-то говорить». Меня постоянно удивляла эта концепция реинтеграции в 2014-2015 годах, а давайте мы будем реинтегрировать оккупированные территории улыбкой. Там бандиты живут, там криминал, там оккупационная армия, администрация, но давайте мы будем реинтегрировать их улыбкой. Будем делать какие-то меры, которые будут показывать, как мы здесь счастливо живем в Украине. Их нужно выгнать, а кого-то посадить», – резюмировал Подоляк.