Никакого доверия «патриоту» Зеленскому нет – Билецкий

18.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские националисты не верят в то, что президент Владимир Зеленский вдруг стал «патриотом», устроив борьбу с оппозицией, но одобряют то, что происходит в стране с закрытием неугодных СМИ.

Об этом в интервью львовскому пропагандисту и отпетому русофобу Остапу Дроздову заявил главарь неонацистского «Национального корпуса», боевик и неонацист Андрей Билецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три месяца назад, если бы у нас с вами было такое интервью, я бы вам сказал, что самая большая острая точка на карте – это как раз вопрос безопасности. Потому что я бы сказал, что Зеленский сдает в прямом смысле слова фронт и страну РФ. Но за последние несколько месяцев после решений СНБО, после изменения риторики даже нашего соловья мира Кравчука – он пел очень хорошо про мир, дружбу и все остальное, что там должно быть, но сейчас даже он сильно изменил риторику в этом плане.

Эта точка, например, хотя бы частично, мы видим проблески. Мы видим позитивные моменты. Вы сейчас меня спросите – верю я или нет, а я вам отвечу следующее: я не верю в патриотизм ни этого президента, ни, например, предыдущего. Для меня ключевой вопрос – к чему приводят его действия.

Почему? Потому что ему, я не знаю, откат не дал Медведчук или еще что-то произошло — меня не интересует, меня интересует исключительно результат. Результат для меня, для моей страны хороший на данную минуту. Сейчас много разговоров – а что будет, кода Верховный суд решит, что каналы нужно вернуть в собственность, но это не сейчас. Сейчас мы видим несколько позитивных моментов. Это еще ни о чем не говорит. Я не хочу говорить, что Зеленский изменился, это будет несерьезный разговор», – заключил Билецкий.