«Никакого госфинансирования»: депутат Госдумы о вернувшихся деятелях шоу-бизнеса

26.07.2022  11:22 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Культура, Политика, Россия


Артисты, покинувшие страну с началом СВО, при возвращении должны быть лишены государственной поддержки.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Артисты, покинувшие страну с началом СВО, при возвращении должны быть лишены государственной поддержки. Об...

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«Творческие личности слабы, они немного неуравновешенны. Потому что сама индустрия изначально держит их в парниковой оболочке. Они, на самом деле, далеки от реальной жизни. Я не говорю, что они не могут себе чай приготовить. Это чувствительные люди, поэтому они первыми и страдают, может быть.

Есть ещё такое понятие «горе от ума». Когда слишком много информации, слишком много мнений ложатся в одну голову, они тоже приводят к каким-то ненужным действиям», – сказал депутат.

«Я не считаю, что их надо прямо сковородой по голове, чем сильнее, тем лучше. Но я принципиально убеждён, что при возврате они не должны попадать в государственное финансирование. Я принципиально считаю, что если им дали возможность…

Имели ли право они вернуться? Конечно же, да. Но принципиально те, кто и на государственные телеканалы, на государственное финансирование и на другие любые действия [не имеют права]», – добавил Хазмаев.

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