«Никакого госфинансирования»: депутат Госдумы о вернувшихся деятелях шоу-бизнеса

Артисты, покинувшие страну с началом СВО, при возвращении должны быть лишены государственной поддержки.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Творческие личности слабы, они немного неуравновешенны. Потому что сама индустрия изначально держит их в парниковой оболочке. Они, на самом деле, далеки от реальной жизни. Я не говорю, что они не могут себе чай приготовить. Это чувствительные люди, поэтому они первыми и страдают, может быть.

Есть ещё такое понятие «горе от ума». Когда слишком много информации, слишком много мнений ложатся в одну голову, они тоже приводят к каким-то ненужным действиям», – сказал депутат.