«Никакого Китая – судьбу Украины Путин решает с Байденом» – киевский политолог

Никакой Холодной войны между Россией и Западом нет – есть серия «договорняков» вокруг решающейся судьбы Украины.

Об этом в эфире канала «Да, это так!» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, не существует никакого китайского мирного плана. Существует план заморозки войны, согласованный между Байденом и Путиным. План, который проталкивают – не только Байден, но и руками Германии, Франции и Великобритании под видом каких-то гарантий безопасности, они по-разному это называют, и вот это тот реальный план, который существует. А так называемый китайский мирный план – это просто набор декларативных вещей, но необходимых для того, что когда будут эту «зраду» пропихивать и заставлять пойти на какие-то договорённости и заморозить войну (а это значит признать потерю наших захваченных Россией территорий), то все эти «зрадныки» будут, в первую очередь, апеллировать, в частности к позиции Китая и будут говорить, что это же не только мы предложили, это ещё и Китай предложил, мы там учли какие-то логичные вещи, на которые можно согласиться. Мало того, Китай у нас будет гарантом этих «зрадницких» договорённостей. Мало того, Китай – это же ещё Большой брат, он ещё будет гарантом того, что Путин будет выполнять эти договорённости», – уверен Корнейчук.

Он добавил, что в реальности нет никакой Холодной войны между Западом, США и Россией – это всё имитация.

«Запад – это циничные предатели, им глубоко плевать на Украину, и ничего не поменялось с начала войны, к большому сожалению. Всё – имитация, нет никакой Холодной войны. И когда нам сейчас рассказывают о том, что есть Холодная война, а есть тесная связь России с Китаем – нет, дипломатия работает по-другому. В дипломатии тот, с кем ты обнимаешься и целуешься взасос, и рассказываешь, что это большой твой друг, это не твой друг, это твой ситуативный партнёр по каким-то вопросам, и то – неизвестно, выполнит ли он свои обязательства. А тот, кого ты кроешь последними словами и рассказываешь, что он страшный и ужасный враг, с которым ты никогда не сядешь за стол, как делают американцы и россияне друг на друга, вот тот в реальности и есть твой партнёр, с которым ты за кулисами, чтобы никто не догадался, решаешь, к примеру, судьбу Украины», – объяснил политолог.

Он констатировал, что на Западе все давно знают, чем всё закончится.

«К большому сожалению, Украина находится в очень тяжёлой ситуации, потому что у нас нету друзей – мы одни, один на один с Россией. А когда мы обращаемся ко всем нашим «партнёрам», все разводят руками и говорят: нет, на словах мы вас, конечно, поддержим, но в реальности – мы же прекрасно понимаем, чем это всё должно закончиться, потому что оно всё прописано заранее», – пожаловался Корнейчук.