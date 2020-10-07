«Никакого кровавого пути у Киргизии не будет»

07.10.2020, Бишкек, Максим Карпенко

В Киргизии буквально за сутки произошла молниеносная революция – после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября, лишь четыре из 16-ти участвовавших партий смогли преодолеть семипроцентный барьер. Результаты не устроили оставшиеся политсилы, и они вывели на улицы Бишкека своих сторонников, потребовавших отменить итоги голосования. Протестующих попытались жестко разогнать силовики, после столкновения со сторонниками оппозиции милиционерам пришлось отступить, местные СМИ сообщали о применении спецсредств с одной стороны и коктейлей Молотова с другой. Уже вечером 5-го октября в больницы Бишкека были доставлены порядка 600 человек, сообщалось также об одном погибшем.

В ночь на 6-е октября протестующие захватили Белый дом и добились освобождения из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева, который был приговорен к 11-ти годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Спустя несколько часов ЦИК Киргизии аннулировал результаты выборов, признав массовые нарушения, но это не помогло урегулировать ситуацию. При этом, с улиц города пропали правоохранители, а основные правительственные здания и торговые центры взяли под охрану «народные дружины». О том, что происходит в столице Киргизии и кто стоит за протестами «ПолитНавигатору» рассказал журналист Александр Банников, руководитель медиа-центра «Россия» в Бишкеке.

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А.Б: За протестами стоят лидеры оппозиционных партий, которые не попали по первым результатам в парламент, что вызвало возмущение не только лидеров партий, но и простого народа.

По тем данным, которые озвучивались со стороны Центральной избирательной комиссии, было много претензий – были факты подкупа избирателей, подвоза – достаточно большое количество нарушений.

Поэтому партии вывели людей на митинг, требуя аннулировать результаты выборов, считая, что они не соответствуют действительности.

Был создан Координационный совет из 13-ти партий, которые участвовали в выборах. Лидеры этих партий пытаются скоординировать свои действия, чтобы страна вернулась назад в правовое поле.

П.Н: Какая обстановка в столице, кто охраняет общественный порядок, можно ли говорить, что ситуация стабилизировалась?

А.Б: К сожалению, сейчас негативное отношение к милиции после прошедших ночных разгонов митингов. Сначала преимущество было на стороне правоохранителей, которые успешно начинали разгонять протесты, потом ситуация изменилась, и разогнали самих представителей милиции.

На следующий день в городе не было видно ни одного милиционера. Возможно, они несли дежурство в гражданской форме совместно с дружинниками, но в форме милиции людей в городе не было.

В настоящее время в Бишкеке все относительно спокойно. Многие объекты государственной структуры, торговые центры охраняют дружинники – народные дружины, которые были собраны из жителей Бишкека, неравнодушных к данной ситуации, которые беспокоятся за дальнейшую судьбу города и ставят перед собой задачу не допустить в стране мародерства и беспредела со стороны неадекватных элементов.

П.Н: Чего требует оппозиция, можно ли говорить, что ей пошли на уступки?

А.Б: Да, требованием оппозиции было непризнание результатов прошедших выборов в парламент страны. На сегодняшний день ЦИК сделала заявление о том, что в связи с многочисленными нарушениями, выборы признаны несостоявшимися. То есть, основное требование оппозиции, можно считать, что удовлетворено.

Но в связи с тем, что произошли массовые беспорядки, захват Дома Правительства, все это привело к тому, что наступил коллапс государственной власти.

Сейчас губернаторы областей повально подают в отставку, мэры городов подают в отставку, руководители министерств и ведомств подают в отставку, а многие просто не являются на работу.

При всем том, что для продолжения народных беспорядков причин нет, коллапс власти может привести к дестабилизации обстановки в стране.

П.Н: Но выборы признаны недействительными, а протесты при этом не утихают?

А.Б: Вопрос новых выборов актуален для страны. Когда они пройдут, когда будет сформирован новый парламент, – это задача номер один. Сейчас старый парламент является единственным легитимным органом власти. Где находится президент неизвестно, многие госструктуры не функционируют, министерства начинают занимать представители той или иной партии, ставя своих руководителей министрами. Все эти действия могут привести к параличу власти, а у страны большие экономические проблемы, на носу выплаты зарплаты бюджетникам, выплаты пенсий, пособий и так далее.

П.Н: Есть ли сходство между тем, что происходило на Украине, в Белоруссии и тем, что происходит сегодня в Киргизии?

А.Б: Я думаю, говорить о сходстве достаточно сложно – менталитет в Киргизии разительно отличается от белорусского или украинского. Те массовые митинги после выборов президента Белоруссии и суточная, молниеносная революция в Киргизии – это абсолютно разные вещи. Хотя, возможно, причины для недовольства в чем-то схожи. Но действия абсолютно разные.

П.Н: Видите ли вы какие-то противоречия, которые могут привести к тому, что произошло на Украине, то есть, по сути, к гражданской войне?

А.Б: Я думаю, что такой вопрос не стоит в стране. Все противоречия, которые существуют, можно уладить мирным путем за столом переговоров. Я думаю, что никакого кровавого пути у Киргизии не будет, думаю, что благоразумие партий и президента, государственной власти возьмут верх, и компромисс будет найден, страна войдет в правовое русло и дальше будет двигаться по пути развития в демократическом направлении.

П.Н: Как вы считаете, есть ли влияние на процесс извне?

А.Б: Я думаю, что на данном этапе вся проблема заключается внутри страны. Но вероятность попытки влиять на ситуацию со стороны третьих сил весьма высока.

П.Н: У Киргизии до сегодняшнего дня существует тесная связь с Россией. Есть ли угроза тому, что отношения между странами могут испортиться?

А.Б: Любая дестабилизация в регионах Центральной Азии – это опасность для стран-соседей. Я думаю, что такой угрозы нет. Все равно даже те партии, которые считались оппозиционными и были инициаторами проходящих митингов, они не являются противниками Российской Федерации. Многие лидеры учились в России, прекрасно говорят на русском языке и считают Россию братским государством и государством-партнером.