«Никакого мира. Продолжаем до границ 1991 года» – Ермак

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Украина не согласна ни на какие переговоры и перемирие без контроля за границами 1991 года.

Об этом в эфире провластного телеканала «1+1» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли закончиться война без деоккупации захваченных территорий?», – спросила ведущая.

«Эта война может закончиться разными способами. И один из них – дипломатический. Но дипломатический путь не может начинаться с линии 24 февраля 2022 года. Это будет несправедливо, неправильно, и не будет соответствовать международному праву. И это создаст угрозы, что это может повториться», – вещал Ермак.

«Это то, что я считаю справедливым началом, которое позволит говорить о какой-то дипломатии. Это справедливо не только для нас. Но и для всего мира! Украина должна вернуть все свои территории и всех своих людей!», – добавил «Зермак».