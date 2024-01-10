Никакого мира Украине не видать – американский политик

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Даже в странах Запада всё громче звучат голоса о необходимости прекращения войны против России, однако американские политики этого не допустят.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, есть тенденция к тому, чтобы заморозить войну на Украине, чтобы уговорить Зеленского пойти на какие-то уступки. В частности, речь идёт о том, что Украина сегодня молодец, они очень многого достигла, не позволила этим варварам овладеть Киевом за три дня, это победа Украины. Давайте с этих позиций сядем за стол переговоров, и давайте согласимся на то, чтобы Крым и четыре области были пока у России, а потом когда-нибудь вернёмся. И ещё пряник предлагается Украине – если так будет, то мы можем помочь Украине стать членом НАТО, и даже вступить в ЕС. Вот такие предложения», – сказал Пинкус.

Однако он подчеркнул, что никакого мира не будет, а украинцам предстоит и дальше умирать на войне.

«Конечно, это чушь собачья, никто никогда на это не пойдёт. Украина не для того проливает кровь каждый день, чтобы отдать свою территорию. Это серьёзный вопрос. Но волны таких «миротворцев», заражённых синдромом Макрона, периодически возникают. К стыду нашему, и в моей стране, Америке, тоже», – добавил американский политик.