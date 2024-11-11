Никакого мирного урегулирования не будет. США не отступят – генерал Ходжес

Отказ США от поддержки Киева приведет к тому, что российская армия пополнится десятками тысяч граждан Украины, а Европу заполонят украинские беженцы. Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ходжес раскритиковал своих соотечественников за то, что они выбрали президентом США Дональда Трампа, который не поддерживает Украину.

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«Я не в восторге от того, как он вел себя и высказывался об Украине, когда был президентом и за четыре года после этого, а также от того, как он вел себя с Россией. Я не вижу там положительных изменений для Украины, по крайней мере на начальном этапе. Честно говоря, администрация Байдена в последние несколько лет, когда мы могли бы проводить более сильную и решительную политику, упустила возможность решить проблему с Россией для Европы на десятилетия вперед. Вместо этого они выбрали политику умиротворения, которая только затянула конфликт. И вот, мы здесь. Так что, возможно, европейские лидеры, которые смогут оказать достаточное влияние на Трампа, объяснят ему, что в интересах Америки – не отворачиваться от Украины», – сказал генерал.

По его словам, поддержка Украины «в экономических интересах Америки».

«И, конечно, европейские страны увеличат свои расходы на оборону, инвестиции и другие вещи, которые могут понравиться Дональду Трампу. Но европейские страны не должны делать этого, чтобы угодить Дональду Трампу – они должны делать это для своего народа, потому что, если Украина потерпит поражение, это произойдет из-за того, что США и Германия отвернутся от Украины. Тогда миллионы украинских беженцев приедут в Германию. Поставки продовольствия будут нарушены. И десятки тысяч украинских солдат будут призваны в российскую армию. Так что ни о каком мирном урегулировании, ни о том, что США отступят, не может быть и речи. Это будет настоящим испытанием для Европы», – заявил Ходжес.