«Никакого НАТО»: Балашов жалуется, что Украину принудят к нейтральному статусу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока уже всерьёз не рассчитывают на результативность своих «саммитов мира» и собираются начать принуждение Украины к переговорам на российских условиях.

Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Саммит в Швейцарии был намечен, на него возлагались большие надежды, но к саммиту подходят с ожиданиями уже не столь радужными. И более того, если мы помним риторику по швейцарскому саммиту полгода назад, была граница 1991 года, формула мира Зеленского. Сейчас эта сама формула мира сильно трансформировалась», – сказал Балашов.

«А саммит уже ожидается как проходной промежуточный, как и больше было ожиданий на вашингтонскую встречу, которая была. Сейчас уже ожидания уменьшились, и Столтенберг об этом сказал, что не будет приема Украины в НАТО. И мне кажется, все выходит все-таки на нейтральный статус Украины в будущем», – добавил милилонер.