«Никакого НАТО»: Балашов жалуется, что Украину принудят к нейтральному статусу

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 12:32
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Страны западного блока уже всерьёз не рассчитывают на результативность своих  «саммитов мира» и собираются начать принуждение Украины к переговорам на российских условиях.

Об этом в интервью телеведущему Виталию Дикому заявил бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока уже всерьёз не рассчитывают на результативность своих  «саммитов мира» и собираются...

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«Саммит в Швейцарии был намечен, на него возлагались большие надежды, но к саммиту подходят с ожиданиями уже не столь радужными. И более того, если мы помним риторику по швейцарскому саммиту полгода назад, была граница 1991 года, формула мира Зеленского. Сейчас эта сама формула мира сильно трансформировалась», – сказал Балашов.

«А саммит уже ожидается как проходной промежуточный, как и больше было ожиданий на вашингтонскую встречу, которая была. Сейчас уже ожидания уменьшились, и Столтенберг об этом сказал, что не будет приема Украины в НАТО. И мне кажется, все выходит все-таки на нейтральный статус Украины в будущем», – добавил милилонер.

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