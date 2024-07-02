Все заключённые Зеленским договоры по безопасности с западными странами вылетят в трубу, как только там сменится руководство, поэтому Украине нужно рассчитывать только на себя.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не вступим в НАТО ни при каких обстоятельствах в ближайшее десятилетие. Если нас не взяли до того, как Россия на нас напала, то конечно нас не возьмут в НАТО после того, как у нас оккупирована часть территорий, им это точно не нужно. То есть, мы не будем в НАТО. Мы можем рассчитывать на двусторонние договорённости, какие-то соглашения по безопасности, которые сейчас пытается заключать Зеленский, но это всё очень шаткая материя. Меняется власть – и всё вылетает в трубу. Будет ли Трамп придерживаться соглашений, которые Зеленский подписывал с Байденом? Скорее всего, нет. Будут ли французские правые настолько серьёзно относиться к украинской проблеме, как Макрон? Возможно, не будут», – рассуждал Корчинский.

Он добавил, что нужно рассчитывать только на себя.

«В действительности у нас нет гарантий. У нас есть единственная гарантия – это наша готовность к сопротивлению. И это не только готовность быть на фронте, например, а лучшая часть нации как раз сейчас воюет. Это ещё и готовность жертвовать. Все остальные должны жертвовать своим достатком ради фронта и ради войны», – призвал нацист.