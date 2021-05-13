Подпишись на рассылку
13.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Никакого НАТО»: украинских вояків перемолотят в американских конфликтах по всему миру

Новости УкраиныНАТО будет использовать военных Украины и Грузии в самых жестких конфликтах, бесконечно обещая этим...

НАТО будет использовать военных Украины и Грузии в самых жестких конфликтах, бесконечно обещая этим странам перспективу членства.

Об этом в эфире youtube-канала «Политическая Россия» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Те признаки, которые мы сейчас наблюдаем, говорят о том, что Украину втягивают в определенные формы взаимодействия с НАТО, где она будет полностью обездвижена, где она будет предоставлять своих солдат для наиболее жестких военных конфликтов, как она собственно уже делает. Украина и Грузия уже давно этим занимаются. Гробы уже на территории этих государств идут полным потоком. Но при этом морковка вступления в членство постоянно будет перед Украиной. Она подвешена и она будет перед ней висеть и дальше в обозримом будущем», – сказал Мухин.

Больше всего его в этой ситуации удивляет близорукая политика украинских власть предержащих.

«Честно говоря, вызывает удивление то, что украинские политики , если они действительно патриоты, если они действительно настроены на то, чтобы создать новую украинскую государственность и совершенствовать ее, что они этого просто не видят, что их используют. Причем в жесткой форме и совершенно неприлично, я бы сказал. В политическом смысле этого слова», – сказал Мухин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть