«Никакого НАТО»: украинских вояків перемолотят в американских конфликтах по всему миру

13.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

НАТО будет использовать военных Украины и Грузии в самых жестких конфликтах, бесконечно обещая этим странам перспективу членства.

Об этом в эфире youtube-канала «Политическая Россия» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те признаки, которые мы сейчас наблюдаем, говорят о том, что Украину втягивают в определенные формы взаимодействия с НАТО, где она будет полностью обездвижена, где она будет предоставлять своих солдат для наиболее жестких военных конфликтов, как она собственно уже делает. Украина и Грузия уже давно этим занимаются. Гробы уже на территории этих государств идут полным потоком. Но при этом морковка вступления в членство постоянно будет перед Украиной. Она подвешена и она будет перед ней висеть и дальше в обозримом будущем», – сказал Мухин.

Больше всего его в этой ситуации удивляет близорукая политика украинских власть предержащих.

«Честно говоря, вызывает удивление то, что украинские политики , если они действительно патриоты, если они действительно настроены на то, чтобы создать новую украинскую государственность и совершенствовать ее, что они этого просто не видят, что их используют. Причем в жесткой форме и совершенно неприлично, я бы сказал. В политическом смысле этого слова», – сказал Мухин.