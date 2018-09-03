«Никакого объединения с моральными калеками» – спичрайтер Кучмы шокирован масштабом прощания с Захарченко

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Жителям ДНР, которые пришли на похороны убитого в результате теракта главы республики Александра Захарченко, не место в украинском государстве.

Об этом в своем блоге пишет бывший замглавы администрации президента Украины и экс-спичрайтер президента Леонида Кучмы Василий Базив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели моральных калек у катафалка убийцы тысяч украинских детей? И вы хотите с ними объединяться? Возвращать Лугандон может только самый большой враг Украины. Этого, кстати, очень хочет Путин, который, как и Порошенко, пытается присоединить Украину к лугандону. Кто еще этого хочет?», – пишет в своем блоге Базив.

Ранее украинский писатель-националист Василь Шкляр заявил, что Донбасс решил быть с Россией, и Украина должна отказаться от этой территории.