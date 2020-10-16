Никакого ответного снятия антироссийских санкций со стороны Киева не будет – Кузьмин

16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Майданные власти и их последователи превратили Украину в заложника триады НАТО-ЕС-Антироссия.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замгенпрокурора Украины, а ныне депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как вы это (частичную отмену санкций против Украины – ред.) оцениваете, и очень важный нюанс: российская сторона сказала, что ждёт ответного шага со стороны Украины. Будет ли этот шаг?» – спросил ведущий.

«Вы-то как сами думаете, будет? Нет? Я такого же мнения. К сожалению, вся украинская политика сегодня построена на принципе создания государства «Антироссия», и эта национальная идея, навязанная нам сегодня извне, она предусматривает именно это. Цель существования украинского государства – это стремление в НАТО и в ЕС, и противодействие всему российскому. Вот, собственно, и всё,

Предыдущая власть протянула в Конституцию такие изменения и прямо записала в неё цель существования государства, по сути, сделав нас заложниками триады – НАТО, ЕС, «Антироссия». Я уверен, что никаких ответных шагов со стороны Украины не будет», – сказал Кузьмин.