Перемирие с Россией – «худший сценарий для Украины».

Об этом в интервью «Лиге» заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, производителя дронов и ракет – Fire Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет перемирие, к большому сожалению, это самый плохой сценарий для нашего государства. Мы должны помнить, как США и другие страны относятся к своим обязательствам. Я не говорю о Будапештском меморандуме, которым они полностью пренебрегли, проигнорировали. Я говорю о таких международных соглашениях, где они гарантируют территориальную целостность и независимость, например Северного Вьетнама. И что из Северного Вьетнама мы сейчас видим? Ничего. И знаете, как они оправдывали то, что они не помогли Северному Вьетнаму? «Как мы можем помогать такой коррумпированной власти?»…

Сейчас любое перемирие – о нас очень быстро забудут, никакой инвестиционной привлекательности не будет, тут не будет денег. Откроются границы, выедут все мужчины. После этого россияне сюда зайдут и захватят страну.

А если будет победа, у нас будет очень большая вещь, которую мы можем предложить миру. Это новая концепция оружия, новая концепция войны и новая концепция безопасности. И мы будем продавать не только безопасность, но и продавать независимость в своей безопасности», – заявил Штилерман.