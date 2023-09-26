«Никакого перемирия особенно сейчас – когда душим ВСУ» – военкор

Перемирие на условиях американцев может означать только отложенную на время новую эскалацию, когда ВСУ будут в более выгодном положении.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в ДНР военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он высказал крайне оптимистичный взгляд на положение на фронтах, где в результате «контрнаступа» – ВСУ оказались зажаты российскими войсками.

«Свершившийся уже факт, что поражение ВСУ стало необратимым. Если раньше мы говорили, что катастрофа для ВСУ началась, то уже этот порог у них пройден, то есть уже назад они отыграть не могут. Если мы говорили, им надо переходить от наступления к обороне, окопаться – всё, точка невозврата пройдена, они уже ничего не смогут сделать. Осталась только фаза какого-то внешнего воздействия, дипломатического урегулирования, но на это был получен ответ, как сказал Лавров на Генассамблее, если вы хотите решать на поле боя, то будет решено на поле боя. Тем более, что Украина продолжает какие-то безумные условия выдвигать… наши войска готовы окончательно разгромить украинскую армию. Пока укропы сучили ножками, кричали на весь мир, как они воюют, как они побеждают нас, идут в свой «контрнаступ» непонятный, наши тихонько обвивали противника. Противник в это время истерил, кричал, обзывался, демонстрировал бешенную активность, а мы тихонько обвивали его, занимали выгодные позиции – здесь немножко, здесь кусочек, там выдвинулись», – рассказал Хайруллин.

По его словам, «кольца удава», в которые попали ВСУ, начали потихоньку сжиматься.

«В итоге на фронте сложилась конфигурация, что когда противник перестал кричать и попытался перейти к обороне, отдохнуть, то вдруг выясняется, что всё, уже поздно, эти кольца удава уже обвились, и наш противник уже не может уйти в оборону, потому что удав начал эти кольца тихонько сжимать, начинается стадия удушения. Теперь, что бы они ни старались, у украинцев нет уже возможности вырваться из этого захвата», – сказал военкор.

Он обратил внимание, что американцы ведут дело к заморозке конфликта, на что нельзя идти именно сейчас, в таком невыгодном для ВСУ положении на фронте.

«Второй момент – по итогам этой Генассамблеи мы даём чётко понять словами Лаврова, что раз на поле боя, то на поле боя будем решать вопрос, что мы не готовы ни на какие сепаратные переговоры, договорённости. Американцы с полгода уже, понимая, что Украина проигрывает, пытаются навязать нам некое перемирие на условиях того, что мы оставляем те территории, которые уже наши, за собой, а Украина по типу Минских соглашений остаётся. Но всем понятно, что Украина не успокоится на этом и будет продолжать готовиться к следующей эскалации, опять будут формировать дивизии, Запад будет вкачивать деньги. То есть Запад тупо просит передышку, чтобы накачать Украину следующей партией оружия, восстановить потенциал и снова натравить на нас», – отметил он.

«Если мы сейчас уйдём на перемирие на тех условиях, которые предлагают де-факто американцы, мы рано или поздно получим новый виток войны. Нам невыгодно на данном моменте уходить на перемирие. Такой шанс уничтожить, такой очаг напряжённости, такого врага под своим боком – уже может и не представится. Поэтому надо будет дело доводить до конца. Как это будет, это политикам решать, от армии зависит так, чтобы полностью разгромить ВСУ», – подытожил Хайруллин.