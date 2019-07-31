Никакого «плана Маршалла»: Европе и США крайне невыгодна развитая Украина

31.07.2019, Киев, Игорь Петров

Европе не нужна высокотехнологическая Украина, потому что она создаст конкуренцию европейским компаниям.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с руководителями «Мотор Сич». Двигатели «Мотор Сич» держат мировые рекорды по подъему на высоту, скорости подъема, подъема грузов и т.д. И Евросоюз не сертифицирует эти двигатели для того, чтобы Украина их могла производить и продавать в Европе.

Потому что это конкурент для европейских двигателестроителей, в частности, французских фирм. И все.

Никому, ни Европе, ни Франции, ни США не нужна высокотехнологичная Украина.

Никакого плана Маршалла для Украины не будет. А для Германии он был. Потому что была холодная война, потому что нужна была ФРГ достаточно мощная для того, чтобы противостоять социалистическому лагерю, СССР. И ФРГ долгие годы была опорой для американцев.

А Украина не нужна. Поэтому нам сказали, что мы будем аграрной страной», – заявил Суслов.