«Никакого прекращения огня» – в США не оставляют шанса ВСУ

Вадим Москаленко .  
17.04.2023 21:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина должна бросить в весеннее наступление все имеющиеся силы, однако даже в случае провала и истощения ресурсов – киевский режим продолжит войну.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна бросить в весеннее наступление все имеющиеся силы, однако даже в случае провала...

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«Я думаю, что контрнаступление, которое должно случиться этой весной, и о котором говорит, в том числе, генерал Ходжес, оно должно стать решающим. Я думаю, что если украинская армия соберёт в кулак, сконцентрирует всё новое оружие, новые бригады, нанесёт удар – и в одном месте прорвёт российскую оборону, то они смогут воспользоваться новым вооружением и развить наступление. Быстрое и молниеносное наступление – это сценарий короткой войны», – сказал дипломат.

Тейлор подчеркнул, что даже в случае провала наступления и истощения всех ресурсов, украинцы должны продолжать войну против России.

«Есть ли здесь возможность долгой войны? Естественно, никто не спорит. На войне ты никогда не можешь делать предсказания, никто не знает наверняка. Обе стороны будут стараться, вгрызаться в оборону, атаковать.

И если две стороны истощат свои ресурсы – это может привести к прекращению огня. Но даже в этом сценарии украинцы вряд ли захотят сдаться. Они будут продолжать сражаться», – подытожил он.

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