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Представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель приехал в Киев, чтобы рассказать Украинцам о «светлом европейском будущем», «скором развале» России, и потребовать продолжать воевать.

Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной раде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два года назад на Украине было семь заводов строительства дронов – сегодня этих заводов уже сотни. Я посетил два из этих заводов вчера, то, что я увидел, является революционным, не потому что кто-то мне это сказал, а потому что я это увидел своими глазами. Когда эта война завершится, Украина будет среди лидеров производства дронов. Так что я хочу поздравить вас, что вы имеете такую молодежь. В то же время Россия, позвольте мне так сказать, каннибализирует свое собственное будущее. Путин мобилизовал всю экономику, общество и политическую систему ради войны. Талантливые люди, если они могут, они покидают страну, и демографическая ситуация продолжает ухудшаться», – валял дурака Боррель.

Однако он предупредил, что скорой победы бандеровцам лучше не ждать.

«Однако мы должны отметить, что они приспособились к войне и их экономика оказалась более устойчивой, чем мы ожидали. Нам надо смотреть реалиям в глаза», – добавил «политик».

Боррель подчеркнул, что Украина должна продолжать войну, несмотря ни на что.

«Нам необходимо изменить парадигму от предоставления поддержки Украине «столько, сколько этого будет необходимо», на другую – «предоставлять Украине всё, что необходимо». Не столько, сколько необходимо, а всё, что необходимо Украине. Нам необходимо опровергнуть те вызовы, те утверждения, что Украина не может одержать победу. Некоторые говорят: «А зачем продолжать поддерживать Украину, если Украина не может одержать победу?». Это неправда. Россия проиграла много войн в своей истории. И тем людям, которые говорят, что западная поддержка не продлится долго, и я вот сейчас взвешиваю свои слова, стоя здесь перед представителями украинского народа, и я хочу сказать, что те, кто говорят, что необходимо как-то примиряться с Путиным, они неправы. Они были неправы в 22-м году, они остаются неправыми и сегодня», – подытожил он.