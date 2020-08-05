«Никакого Путина!» – змагары расчитывают оседлать волну народного гнева в Белоруссии

05.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае, если победу на выборах президента Белоруссии в очередной раз одержит действующий руководитель государства Александр Лукашенко, националисты устроят массовые акции протеста в городах страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила сопредседатель белорусского прозападного движения солидарности «Вместе» Елена Толстая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, как возмущенные белорусы выходили на улицы Минска, на улицы каждого горда Белоруссии, мы видим, что это возмущение людей, его просто невозможно сдержать. Поэтому не тяжело предсказать, что люди после того, как лукашенковская ЦВК объявит о результатах, которым никто давно не доверяет, что люди выйдут на улицы белорусских городов.

Это уже та волна, которую сдержать невозможно никакими способами. Наша цель, цель белоруссов – показать, что это не просто некая толпа на улицах Белоруссии, на улицы Белоруссии выходят люди Белоруссии. И как бы ни пытались этот процесс денационализировать, белорусы выходят со своей национальной символикой, с бело-красно-белыми флагами, с Пагоней (герб националистов), с лозунгом «Живе Беларусь».

И наше дело, дело белорусских националистов – быть рядом с народом, выдвигать свои лозунги, а это абсолютно простые лозунги: «Свободу Белоруссии», «Свободу политзаключенным», «Никаких выборов с Лукашенко», – заявила Толстая.

Националистка также подчеркнула, что в случае, если к митингующим будет применена сила, вся Белоруссия погрузится в забастовки и невыплату налогов. При этом она продолжает навязывать пропагандистский штамп оппозиции, что Лукашенко якобы заодно с Путиным.

«Эта борьба может на закончиться в один день – это может не закончиться 9-го. Особенно в случае, если Лукашенко и Путин, а мы не будем забывать о том, что интересы Москвы тут присутствуют и они никуда не делись, и мы понимаем, что вмешательство Москвы вполне возможное, и оно уже демонстрировалось.

И в том случае, когда Лукашенко при помощи Путина будет применять силу против белорусского народа, у нас в планах одно – это страйк, это забастовка, это всеобъемлющая, общенациональная забастовка, это кампания неуплаты налогов в бюджет», – распалилась змагарка.