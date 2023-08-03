Никакого разговора с Японией быть не может – МИД РФ

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Помогая Украине, Япония поставила своей целью нанести стратегическое поражение России. Это значит, что в обозримой перспективе ни по каким вопросам диалога с Токио быть не может.

Об этом в эфире RTVI заявил директор третьего Департамента Азии МИД России Николай Ноздрев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ноздрева, об этом было прямо сказано послу Японии в РФ, который был недавно вызван в МИД.

«Прямо указали, особенно в связи с недавним решением о передаче 100 бронеавтомобилей украинской армии, что это будет законной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации. Что касается подобного рода поведения японской стороны, то, безусловно, это будет иметь прямые последствия, прежде всего в долгосрочном плане для наших двусторонних отношений, потому что очевидно, что если страна не просто идет на недружественные позиции, но фактически декларирует своей магистральной целью нанесение стратегического поражения Российской Федерации, то никакого разговора с ней на обозримую перспективу быть не может», – заявил Ноздрев.

Это же, по его словам, касается и мирного договора, который до сих пор не подписан между Россией и Японией.

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«Те переговоры, которые мы вели с японской стороной, концентрировались на инициативе выработки соответствовавшей тогдашним реалиям. Более комплексного общего документа о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Предполагалось в этом документе прописать те основные направления, по которым странам было бы целесообразно в обозримой перспективе в приоритетном порядке развивать отношения. Ясно, что в нынешней ситуации все возможности для продолжения такого диалога исключены», – сказал Ноздрев.