«Никакого шапкозакидательства»: в рядах ВСУ ещё много убеждённых нацистов

Владимир Гладков.  
08.12.2023 16:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 425
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У киевского руководства не хватит ни средств, ни времени на создание мощной линии обороны.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил капитан первого ранга, военный журналист и политолог Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У киевского руководства не хватит ни средств, ни времени на создание мощной линии обороны....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Что касается заявления Зеленского о выстраивании какой-то глубоко эшелонированной обороны – конечно, что-то он делает. Особенно по линии Славянск-Краматорск-Дружковка.

Но для этого нужны деньги, которых уже ему не дают. И для этого нужно время, отдельное от активных боевых действий. Совмещать это трудно, потому что на Украине ресурсов не так много.

По разным оценкам экспертов, если там поскрести по сусекам, наскрести от 16 до 80 лет, да ещё женщин подобрать, где-то полтора миллиона они могут набрать. Но это будет не качественный состав», – сказал Фатигаров.

Он подчеркнул, что профессионализм личного состава ВСУ тоже оставляет желать лучшего: многие солдаты сдаются в плен, но убеждённых нацистов тоже остаётся немало.

«Конечно, мы относимся к этому серьёзно, никакого шапкозакидательства быть не может, они готовы дальше сопротивляться. Мы знаем, что народ там зомбирован.

И хотя многие сдаются в плен. Заградотряды стреляют уже не просто тех, кто пытается перейти, а накрывают огнём артиллерии, на днях 25 человек погибло. Десять человек были расстреляны при попытке сдаться в плен.

Но ещё остались люди, которые до сих пор полагают, что они воюют за свою землю, не видят до сих пор, что работают на благо коллективного Запада», – подытожил капитан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть