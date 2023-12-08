«Никакого шапкозакидательства»: в рядах ВСУ ещё много убеждённых нацистов

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У киевского руководства не хватит ни средств, ни времени на создание мощной линии обороны.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил капитан первого ранга, военный журналист и политолог Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается заявления Зеленского о выстраивании какой-то глубоко эшелонированной обороны – конечно, что-то он делает. Особенно по линии Славянск-Краматорск-Дружковка. Но для этого нужны деньги, которых уже ему не дают. И для этого нужно время, отдельное от активных боевых действий. Совмещать это трудно, потому что на Украине ресурсов не так много. По разным оценкам экспертов, если там поскрести по сусекам, наскрести от 16 до 80 лет, да ещё женщин подобрать, где-то полтора миллиона они могут набрать. Но это будет не качественный состав», – сказал Фатигаров.

Он подчеркнул, что профессионализм личного состава ВСУ тоже оставляет желать лучшего: многие солдаты сдаются в плен, но убеждённых нацистов тоже остаётся немало.

«Конечно, мы относимся к этому серьёзно, никакого шапкозакидательства быть не может, они готовы дальше сопротивляться. Мы знаем, что народ там зомбирован. И хотя многие сдаются в плен. Заградотряды стреляют уже не просто тех, кто пытается перейти, а накрывают огнём артиллерии, на днях 25 человек погибло. Десять человек были расстреляны при попытке сдаться в плен. Но ещё остались люди, которые до сих пор полагают, что они воюют за свою землю, не видят до сих пор, что работают на благо коллективного Запада», – подытожил капитан.