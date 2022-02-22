«Никакого шоппинга в Милане»: ЕС ввел «адские санкции» против депутатов Думы

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Все депутаты Госдумы, голосовавшие за признание ЛДНР, попали в санкционные списки Евросоюза.

«Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг», – объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Думаю, большинство россиян встретят такие санкции бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овации. А если за этим ещё последует и конфискация «нажитого непосильным трудом», – прокомментировал политолог Сергей Белашко.

Решение по ЛДНР поддержало 400 депутатов Госдумы. Еще 50 отсутствовали на заседании. Большинство из них (42 человека) представляют правящую «Единую Россию». Фамилии не участвовавших в голосовании можно найти на официальном сайте парламента.