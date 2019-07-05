«Никакого снятия блокады Донбасса и Крыма!» – в Раде требуют войны до последнего украинца

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Сторонники мирного урегулирования конфликта в Донбассе должны помнить пример Молдавии, которая якобы сделала много хорошего для жителей Приднестровья, вместо того, чтобы беспощадно воевать с ними все эти годы .

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила вице-спикер Верховной Рады от партии «Самопомощь» Оксана Сыроед, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия использует смену власти на Украине для того, чтобы прощупывать возможные шаги для восстановления тут контроля. Всё громче звучит идея снятия блокады с оккупированных территорий и восстановления железнодорожного сообщения якобы с целью реинтеграции и улучшения диалога между людьми, которые там находятся, и украинцами на подконтрольной территории.

Я хочу напомнить пример Молдавии, которая дала оккупированному Россией Приднестровью всё – восстановила разрушенные мосты, дала возможность людям оттуда работать на своей территории, дала возможность вести предпринимательскую деятельность, путешествовать в Европу. Даже потеряла свою газотранспортную систему для того, чтобы выкупить долги Приднестровья перед Россией. Сегодня газотранспортной системой Молдавии владеет «Газпром» именно из-за долгов Приднестровья за газ.

Однако люди, проживающие в оккупированном Приднестровье, ближе к Молдавии? Ни на грамм, потому что эту территорию контролирует враг Молдавии – Россия. И пока там будет враг, не будет никакой реинтеграции, что бы Молдавия ни делала», – утверждает националистка.

По этой причине, по мнению Сыроед, Киев не должен идти ни на какие мирные инициативы.

«И то же самое относится к Украине. Там (В Донбассе и Крыму – прим. ред.) враг. И пока там есть враг, вражеское оружие, вражеский солдат, не может идти речи ни о какой реинтеграции, ни о каком железнодорожном сообщении.

Потому что железнодорожное сообщение между оккупированными территориями и Украиной означает, что нашей инфраструктурой будет пользоваться враг. Хочу напомнить, что «Укрзализныця» до момента блокады, пока люди не перерезали железнодорожные рейки, за наши с вами налоги перевозила российские танки, амуницию и солдат на линию фронта, откуда они убивали наших ребят.

Поэтому не может идти речи ни о каком восстановлении никаких связей, экономических или инфраструктурных, до момента освобождения территорий», – резюмировала нардеп на пятом году гражданской войны в Донбассе и утраты Крыма.