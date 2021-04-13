Никакого сочувствия: Голодовка Навального превратилась в балаган с Кораном

13.04.2021, Москва, Елена Острякова

Голодовка, которую якобы блогер-уголовник Алексей Навальный объявил в колонии, где он отбывает срок за мошенничество, больше похожа на фарс и не рождает среди сторонников волны сочувствия. Жена оппозиционера Юлия, как будто специально сделала заявления, превращающие отказ от пищи своего вождя в комическое шоу.

«Вы ж даже конфеты заключённым раздаёте. Вернее, подкладываете. В карманы. Это у вас со всеми такая забава или только с теми, кто на голодовке? А вот ещё классная история. Я слышала, вы принесли на выходных электроплиту в отряд и курицу жарили. Вроде бы курица запрещена на зоне. Что же произошло? Возможно, вы отмечали католическую Пасху или день добрейшего начальника? Но нет, думаю, такие щедроты у вас специально для одного заключённого. Вы за кого его принимаете, за себя? Вы что думаете, он побежит на запах курицы?» – живописала Юлия Навальная «пытки», которым подвергается ее муж, обращаясь к начальнику колонии в своем «инстаграме».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Комментаторы уже неделю прикалываются над пытками, «страшное» ухудшение здоровья «главного зека страны», о котором трубили оппозиционные СМИ, оказалось совсем нестрашным. Видимо, поэтому Навальный решил сменить повестку и заявил, что подает в суд на свою колонию.

«Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман.

Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка», – написал Навальный в своем «инстаграме».

«Продолжение пыток. Сначала мучительные запахи жаренной куриной плоти, а сейчас не дают ему его Коран… доколе?», – ёрничает по этому поводу публицист Илиас Меркури.

«Религиозные приоритеты А. А. Навального важны с точки зрения распространения монотеизма среди его сторонников. Дай ему Бог», – иронизирует даже либеральный политолог Станислав Белковский в своем телеграм-канале.

«Так, православие куда-то улетучилось. Больше не актуально, тема отработана. Алексей ибн Анатоли Наваль аль Мускови потребовал священную книгу Ал Куран, без нее никакой истинно православный не может совершить намаз. Дальше выяснится, что Родославу Навальному не дают идола Перуна, которого он предусмотрительно захватил с собой, чтобы приносить жертвы, а также разорили основанное Навальным капище. Потом Пандидо Хамбо Алексее Гаутамо захочет воскурить фимиам и прочесть сутры, но выяснится, что враги похитили молитвенный барабан и статуэтку Будды. Потом «Шма, Исраэль…», Абрам Навальштайн захочет таки немножко кушать кошерную пищу и почитать Тору, но тфилин не дают, талит зажали, а в синагогу не пускают… Чего только ни сделаешь, в кого только ни уверуешь, только бы оставаться в информационной повестке», – развивает тему историк Борис Якименко.

«Для гульфикфюрера забвение самое страшное наказание. Маниакальное желание создавать инфоповоды пожирает Навального изнутри», – резюмирует телеведущий Владимир Соловьев.