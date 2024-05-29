Никакого толку для фронта от ударов по российским РЛС нет – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 15:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Удары украинских БПЛА по РЛС дальнего обнаружения РФ могут порадовать только столицы англосаксов, но не фронт, при том, что это может ещё привести к самым непредсказуемым последствиям. Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этому могут порадоваться в Вашингтоне или Лондоне, но не в Харькове и не в Киеве, им от этого легче жить точно не станет. Да, это удар по российским стратегическим силам ядерного сдерживания, поскольку загоризонтная РЛС, которая позволяет отслеживать запуски ракет, удар по ней – понимаете цепочку последствий, к чему может привести?» – предупредил Золотарёв.

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Удары украинских БПЛА по РЛС дальнего обнаружения РФ могут порадовать только столицы англосаксов, но...

Он подчеркнул, что удары по РЛС никак не отразятся на поле боя.


«Да, это сильнейший раздражитель. Возможно, провоцируем таким образом агрессора. Но к ходу войны, к тому, что происходит на поле боя под Волчанском, на Покровском направлении, в Запорожской области это не имеет ни малейшего отношения. Да, это болезненно, это заставляет нервничать, но это не отразится непосредственно на поле боя», – добавил эксперт.

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