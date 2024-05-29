Никакого толку для фронта от ударов по российским РЛС нет – украинский эксперт

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Удары украинских БПЛА по РЛС дальнего обнаружения РФ могут порадовать только столицы англосаксов, но не фронт, при том, что это может ещё привести к самым непредсказуемым последствиям. Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этому могут порадоваться в Вашингтоне или Лондоне, но не в Харькове и не в Киеве, им от этого легче жить точно не станет. Да, это удар по российским стратегическим силам ядерного сдерживания, поскольку загоризонтная РЛС, которая позволяет отслеживать запуски ракет, удар по ней – понимаете цепочку последствий, к чему может привести?» – предупредил Золотарёв.

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Он подчеркнул, что удары по РЛС никак не отразятся на поле боя.

«Да, это сильнейший раздражитель. Возможно, провоцируем таким образом агрессора. Но к ходу войны, к тому, что происходит на поле боя под Волчанском, на Покровском направлении, в Запорожской области это не имеет ни малейшего отношения. Да, это болезненно, это заставляет нервничать, но это не отразится непосредственно на поле боя», – добавил эксперт.