04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку эта встреча не отвечает интересам Киева.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-министр иностранных дел, постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне того, что мы сейчас имеем с западными партнерами, когда мы как никогда близки к тому, чтобы построить эту самую антипутинскую коалицию, причем не лозунгами, а конкретными делами, на этом фоне делать, простите, соло на баяне, это выглядит, я бы сказал, нетрадиционно.

Если говорить о повестке – ее нет. Нет повестки для украинско-российского саммита. У нас ключевые темы в украинско-российских отношениях – это агрессия против Украины, это оккупация Крыма и Донбасса и это убытки, которые мы понесли и которые нам должна компенсировать РФ. Вот три ключевые темы любой повестки. Все остальное к двусторонним отношениям имеет очень отдаленное отношение», – сказал дипломат.

По его словам, хорошо, что встречу должен организовывать представитель президента, а не МИД.

«Возможно, это и хорошо для МИД, потому что факт неподготовки такой встречи ляжет не на МИД, а на аппарат офиса президента, потому что такая встреча на самом деле не произойдет. Она может состояться лишь в случае, если Путина уверят, что Зеленский приедет с капитуляцией. Надеюсь, такого не будет. По крайней мере, общественность не позволит. Поэтому такой встречи не может произойти в принципе. Безотносительно того, будет ли там Ватикан или Северный полюс», – считает дипломат.