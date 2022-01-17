«Никакого вторжения» – в Киеве ждут ракетный удар по ВСУ и присоединение к РФ Донбасса

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Новости Украины

Никакого вторжения РФ на украинскую территорию не будет – Россия либо ударит по позициям ВСУ на Донбассе, либо взорвёт политическую обстановку на Украине изнутри.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят о вторжении. Я думаю, что никакого вторжения не будет. Что реально – это обстрел ракетами, потому что для Путина важно показать, что он – победитель. Возможна очень сильная международная провокация о присоединении ОРДЛО Донецка и Луганска к РФ – вполне возможно, потому что там уже 600 тысяч паспортов. Это тоже для нас не трагедия, но большая драма. Я думаю, что дальше особого не будет. Другой вопрос, что Россия, обладая колоссальными ресурсами в Украине – пятая колона, мощные СМИ, в конце концов, есть офис президента и много других интересных вещей, может сделать дестабилизацию, а кто воспользуется этой дестабилизацией это уже другой вопрос», – рассуждает киевский эксперт.

По его словам, Москва может ударить в самое уязвимое место – украинскую экономику.

«Дестабилизация – это очень сильно. Например, двойное сейчас повышение цен, не только двойное повышение цен на газ и продовольствия в Украине. Дестабилизация это? Да. Дестабилизация это политическая, прежде всего», – предположил Небоженко.