Никакой антипутинской коалиции нет – прозрение иноагента

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Запад пытается лишь остановить президента России на каком-то украинском рубеже, но не выстраивает против него коалицию и не пытается «сменить режим».

Об этом в эфире видеоблога украинской ведущей Натальи Влащенко заявил признанный иноагентом российский экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень сильно кольнуло, когда выступал президент Байден с посланием к нации и он начал свое выступление с цитаты из речи Рузвельта 1941 года об антигитлеровской коалиции и о той войне, которая шла в Европе. Я подумал о том, что никакой антипутинской коалиции-то нет. Ведь речь 41-го года была четко направлена на то, чтобы убедить свободный мир и дать ему понять, что война неизбежна, что она закончится только с уничтожением этого фашистского режима», – сказал иноагент.

«Все, что делает Запад – это именно поддержка Украины в надежде Путина остановить на каком-то рубеже, но о смене режима в России, об уничтожении путинизма вообще никакой речи. Я думаю, что Запад очень медленно приходит к осознанию проблемы, ее масштаба, и пока он далек от окончательного осознания», – заявил Иноземцев.