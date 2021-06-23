«Никакой автономии у Крыма не было» – Погребинский поставил на место соратницу Савченко

23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Аргументы о том, что Крым в 2014 году воссоединился с Россией, потому что являлся автономией, и теперь создания никаких автономий Киев больше позволять не должен во избежание потери новых территорий, – типичное спутывание причины и следствия. На самом деле, автономия полуострова была лишь на бумаге, являясь фикцией в унитарном государстве.

Об этом в эфире телеканала «Первый незалежный» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что коллега говорила: «Какая автономия? Все захотят». Куда «все захотят»? Откуда вы знаете, захотят или нет, нет соответствующего опыта, чтобы сказать «они захотят». Они что, были там, воевали за это право, или что? Харьковская или Днепропетровская область захочет? Зачем просто так болтать?» – прокомментировал Погребинский один из излюбленных у майданщиков аргументов.

В свою очередь замглавы партии «ОПП Надежды Савченко» Татьяна Проторченко обиделась, что её слова назвали «болтовнёй».

«У нас вся Украина воюет, – сказала она. – Поэтому я навряд ли сейчас просто болтаю, а говорю вам, что армия, ВСУ – это не только одна область, это люди со всей Украины, и на Востоке у нас воюют люди со всей страны. И по границе у нас там, где Польша, там, где Венгрия, Румыния – там далеко не всё так просто, у многих людей паспорта другого государства, и молодёжь туда выезжает учиться».

«Если кому-то предоставлять какой-то статус, возникнут проблемы, поэтому необходимо делать другие шаги, нужна другая политическая система и более глубокая децентрализация, реальная и адекватная, а не просто так говорить. Вам просто не хочется, чтобы звучала иная точка зрения», – добавила соратница Надежды Савченко.

«Это не иная точка зрения, это совершенно некомпетентная позиция, – отмахнулся Погребинский. – Что там, на западной границе, большинство людей, которые поддерживают какую-то автономию? Вы об этом слышали когда-то? Ничего подобного не было. Поэтому здесь нет иного способа, кроме как начать жить по-другому, и ничего страшного, что сначала получит автономию Донбасс, вернувшись в Украину».

«У нас уже была автономия Крыма, и что получили в 2014 году?» – использовала ещё один любимый у «свидомых» контраргумент Проторченко.

«Причём здесь автономия Крыма? Автономии Крыма не было уже много лет к тому моменту, она только формально существовала! Вы-то прекрасно должны это понимать, у нас была унитарная держава», – возразил политолог.

Эксперт добавил, что на Западе удивлены боязнью Киева предоставлять особый статус ЛДНР.

«Мне часто приходится общаться с западными экспертами, они спрашивают меня как представителя Украины: почему вы так сильно упираетесь? Почему не сделать то, что сделано во многих [странах]. Вот, то, что получает права Каталония, я думаю, что она получит большую автономию. Но, на самом деле, уже сегодня автономия Каталонии намного больше, чем то, что Донбасс хочет получить», – рассказал Михаил Погребинский.