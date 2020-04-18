Никакой борьбы с коррупцией на Украине не будет

18.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Все антикоррупционные органы Украины созданы по инициативе западных «партнёров» и являются их марионетками.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине, по сути, нет антикоррупционных органов. У нас созданы и существуют резидентуры иностранных государств и иностранных миссий, задача которых – институционально давить на власть, обеспечивая её послушание.

Например, НАБУ – орган, который якобы создан для якобы борьбы с коррупцией. Его создание было прописано в меморандуме МВФ. Ещё раз, некий международный фонд решил, что у нас появится такой орган. Потом они все вместе решили, что у нас появится специализированная прокуратура, НАЗК, специальный суд для них», – сказала Лукаш.

Она подчеркнула, что эти структуры не будут успешно бороться с коррупцией, потому что выполняют совершенно иную функцию.

«Это ничего не работает. Люди задают себе вопросы – почему оно не работает? А потому, что оно не для этого создавалось. Это обычная резидентура, которая по всем каналам связи снимает информацию о богатых украинцах и о власть имущих, направляет её в необходимые посольства, миссии и другим специально обученным людям, и таким образом пытается институционально контролировать власть.

Не надо ждать никакой борьбы с коррупцией от органов, которые не созданы для этого», – резюмировала экс-министр.