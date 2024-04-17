Никакой демобилизации… кто устал, тот умер – неонацисты из 3-й штурмовой

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Украинские военные должны забыть о демобилизации до конца боевых действий. А тот, кто говорит об усталости от войны, умрет раньше остальных.

Об этом в эфире видеоблога запрещенного в РФ бывшего неонацистского полка «Азов», преобразованного в 3-ю штурмовую бригаду, заявил боевик с позывным «Док».

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«Это наша конституционная обязанность, поэтому – давайте про демобилизацию не будем поднимать тему. Потому что там кто-то устал, кто-то не устал. Ну, уважаемые, когда у вас идет бой насмерть, то тот, кто устал, тот и умер. Давайте отойдем от нарративов а-ля плач Еремии, что мы такие бедные и несчастные. Мы сильная нация, воинственная, у нас очень интересная и героическая история и культура, потому давайте вспомним наших предков и все-таки покажем им, что мы достойны», – бредил «Док».

Его поддержал «побратым» «Ликург», по мнению которого украинским солдатам нечего делать дома.

«На самом деле нужно отходить от этих нарративов. Все задолбались, но это ничего не меняет, война не заканчивается. Мы боремся за выживание своей нации, своей страны, своих семей. Ну, демобилизация, а дальше что? Приходишь ты домой, и что там делать? Все равно война длится, нужно возвращаться на фронт и воевать», – настаивал нацист.