Никакой демобилизации… кто устал, тот умер – неонацисты из 3-й штурмовой

Анатолий Лапин.  
17.04.2024 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские военные должны забыть о демобилизации до конца боевых действий. А тот, кто говорит об усталости от войны, умрет раньше остальных.

Об этом в эфире видеоблога запрещенного в РФ бывшего неонацистского полка «Азов», преобразованного в 3-ю штурмовую бригаду, заявил боевик с позывным «Док».

Украинские военные должны забыть о демобилизации до конца боевых действий. А тот, кто говорит...

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«Это наша конституционная обязанность, поэтому – давайте про демобилизацию не будем поднимать тему. Потому что там кто-то устал, кто-то не устал. Ну, уважаемые, когда у вас идет бой насмерть, то тот, кто устал, тот и умер. Давайте отойдем от нарративов а-ля плач Еремии, что мы такие бедные и несчастные.

Мы сильная нация, воинственная, у нас очень интересная и героическая история и культура, потому давайте вспомним наших предков и все-таки покажем им, что мы достойны», – бредил «Док».

Его поддержал «побратым» «Ликург», по мнению которого украинским солдатам нечего делать дома.

«На самом деле нужно отходить от этих нарративов. Все задолбались, но это ничего не меняет, война не заканчивается. Мы боремся за выживание своей нации, своей страны, своих семей. Ну, демобилизация, а дальше что? Приходишь ты домой, и что там делать? Все равно война длится, нужно возвращаться на фронт и воевать», – настаивал нацист.

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