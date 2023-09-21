«Никакой дополнительной мобилизации не потребуется» – Миронов
21.09.2023 21:27
(Мск) , Москва
Дополнительной мобилизации в России не будет.
Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пользуясь возможностью, выскажу свою личную точку зрения: повторная мобилизация не требуется. Очень много добровольцев, идет очень успешное подписание контрактов с Министерством Обороны. Думаю, что никакой дополнительной мобилизации не потребуется», – сказал Миронов.
Он напомнил, что год назад частичная мобилизация проходила «непросто», а военкоматы работали «неуспешно».
Спасибо!
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