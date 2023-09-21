«Никакой дополнительной мобилизации не потребуется» – Миронов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дополнительной мобилизации в России не будет.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Пользуясь возможностью, выскажу свою личную точку зрения: повторная мобилизация не требуется. Очень много добровольцев, идет очень успешное подписание контрактов с Министерством Обороны. Думаю, что никакой дополнительной мобилизации не потребуется», – сказал Миронов.

Он напомнил, что год назад частичная мобилизация проходила «непросто», а военкоматы работали «неуспешно».