«Никакой дополнительной мобилизации не потребуется» – Миронов

Елена Острякова .  
21.09.2023 21:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дополнительной мобилизации в России не будет.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дополнительной мобилизации в России не будет. Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил...

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«Пользуясь возможностью, выскажу свою личную точку зрения: повторная мобилизация не требуется. Очень много добровольцев, идет очень успешное подписание контрактов с Министерством Обороны. Думаю, что никакой дополнительной мобилизации не потребуется», – сказал Миронов.

Он напомнил, что год назад частичная мобилизация проходила «непросто», а военкоматы работали «неуспешно».

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