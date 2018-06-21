21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Никакой федерализации! Тимошенко скачет по старым граблям

Юлия Тимошенко, в последние недели выступающая с идеей введения должности канцлера на Украине, объявила, что не подразумевала при этом переустройства страны в федерацию по примеру Германии.

Об этом она сказала в эфире украинского телеканала NewsOne.

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«Я почитала в интернете, меня иногда удивляют «эксперты», они увидели «парламентская форма правления канцлерского типа» и пишут: «Тимошенко хочет федерализацию». Я хочу сказать, что парламентские формы правления есть как в федеративных республиках, так и в унитарных.

Мы останемся унитарной республикой, потому что нам нельзя запускать центробежные силы на развал страны и сделать федерацию, которая ещё ослабит связи, и мы можем лишиться ещё части территории. Поэтому – унитарная страна, и это абсолютно точная и чёткая наша позиция», – сказала Тимошенко.